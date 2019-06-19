Die Welt: Китай до смерти пугает россиян своей «любовью»

Пекин пользуется тем, что Москва ему не равный партнер, посягая лишь на наиболее привлекательные активы России.

Конфликт с США вокруг торговли возродил любовь Китая к России, которая уже угасла. Однако, они не равносильные партнеры. У Пекина огромное преимущество над Москвой. И именно это возрождает в россиянах старые страхи.

Об этом пишет Die Welt, подчеркивая, что динамика экономического сотрудничества за последние годы указывает на все более тесную связь между странами. Например, объем двусторонней торговли последовательно растет. Доля Китая в российской торговле за последние пять лет увеличилась почти вдвое. Теперь она составляет пятую часть от всего объема. Так что Китай подвинул Германию с пьедестала важнейшего партнера России. Только в прошлом году объем китайско-российской торговли увеличился на четверть до 108 миллиардов долларов.

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Конечно, Пекин и Москва и раньше очень осторожно пытались сблизиться. Так было в 2004 году, когда китайская сторона заплатила компании «Роснефть» 6 миллиардов долларов авансом за поставку 48,4 миллиона тонн нефти до 2010 года. Позже были подписаны и другие контракты. Новая динамика в отношениях началась после российской оккупации украинского Крыма в 2014 году, на которую Запад отреагировал введением санкций. Через два месяца после того Пекин подписал с Москвой газовый контракт на сумму 400 миллиардов долларов. А теперь их объединяет еще и общий враг – США. Однако, Кремль и Пекин не могут говорить и действовать на равных.

«Хотя Китаю и нужен северный сосед в качестве поставщика сырья, для китайского экспорта он играет второсортную роль. Также Москве нужен Пекин в качестве потенциального инвестора, который бы заменил Запад. Китай максимально пользуется этим в своих интересах, занимая на переговорах жесткую позицию и бросая взгляд лишь на наиболее привлекательные активы в России», - говорится в статье.

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Кремль в очень сложном положении. Он пытается сделать «хорошую мину при плохой игре». Россияне же тоже очень скептически относятся к китайской «любви». Один из главных их страхов кроется в том, что Пекин может отобрать у РФ слабо заселенные дальневосточные регионы.

Страх россиян в отношении Китая подпитывается еще одной небольшой деталью. Из всех иностранных президентов и премьер-министров лидер КНР Си Цзиньпин – единственный, с кем Путин никогда не пытался шутить. Он хорошо знает, что Си не простит так легко обиду. Об этом Die Welt рассказали дипломаты из Москвы и Пекина. Именно поэтому китайский лидер – единственный, к кому на встречу Путин никогда не опаздывает. Хотя западных делегатов самого высокого уровня он заставляет ждать часами.

«Как это интерпретируют россияне? Если даже Путин кого-то боится, то это очень серьезно», - говорится в статье.