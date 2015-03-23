Япония засекла у своих берегов российский бомбардировщик

Еще один российский самолет пролетел недалеко от острова Хоккайдо. Соответствующее сообщение было размещено на сайте японского ведомства, передает Дождь.

В сообщение говорится, что 20 марта был зафиксирован полет двух бомбардировщиков Ту-95.

Один из самолетов пролетел в непосредственной близости от острова Цусима, второй же пролетел в близости от острова Хоккайдо и совершил посадку недалеко от Южно-Сахалинска.

Читайте такжеВооруженные силы Латвии перехватили российский военный самолет

Как сообщал УНИАН, в ноябре прошлого года генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что российские военные самолеты в прошлом году нарушили воздушное пространство стран альянса более 100 раз, что в три раза больше, чем за 2013 год.