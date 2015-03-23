Партия Саркози победила в первом туре выборов во Франции

По предварительным подсчетам, партия "Союз за народное движение" (UMP) набрала 29% голосов, сообщает Европейская правда со ссылкой на Le Figaro.

Возглавляемый Марин Ле Пен ультраправый "Национальный фронт" набрал около 25%, хотя результаты социологических опросов накануне выборов предрекали им победу.

Правящая Социалистическая партия, возглавляемая президентом страны Франсуа Олландом, потерпела очередное поражение, получив 21,1%.

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Явка на выборах составила 48,93%, что меньше, чем на выборах 2011 года.

29 марта состоится второй тур выборов, по итогам которого социалисты, скорее всего, потеряют больше половины из 61 департамента, где сейчас имеют большинство. Всего во Франции 101 департамент.

Сразу после того, как стало известно о результатах выборов, Николя Саркози отверг возможность объединения с ультраправыми перед вторым туром, сообщает Украинская служба DW. "Национальный фронт", по словам Саркози, "не решает проблемы Франции, а только усугубляет их". Одновременно Олланда критикуют, в частности, за невыполнение одного из важных предвыборных обещаний - сокращение уровня безработицы.