Нападение на танкеры в Оманском заливе: США срочно отправили ракетный эсминец для защиты (видео)

Эсминец USS Mason находится на пути к месту происшествия для оказания помощи.

ВМС США направили в Оманский залив эсминец в связи с атакой на танкеры.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центральное командование Вооруженных сил США.

«У нас нет заинтересованности в участии в новом конфликте на Ближнем Востоке. Мы будем защищать свои интересы, но война с Ираном не в наших стратегических интересах, в этом не заинтересовано и международное сообщество», — заявляют военные.

Эсминец USS Mason находится на пути к месту происшествия для оказания помощи.

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Боевой корабль класса «Арли Берк» вооружен 74 крылатыми ракетами, 6 торпедами, а также ствольной артиллерией. Помимо этого, он несет два палубных противолодочных вертолета.

Ранее сообщалось, что экипаж с поврежденного танкера Kokuka Courageous был спасен эсминцем ВМС США USS Bainbridge, который находился в непосредственной близости от места инцидента.

14 июня стало известно, что американские военные моряки обнаружили прикрепленную к борту Kokuka Courageous неразорвавшуюся мину. Госсекретарь США Майк Помпео обвинил власти Ирана в причастности к атаке на гражданские танкеры. По его утверждению, на это указывают «данные разведки и использованное оружие».