Зашел постираться в 1944-м: ветеран США воссоединился с француженкой спустя 75 лет (видео)

Все эти годы дедушка хранил фото молодой француженки, а она ждала встречи и учила английский.

Во Франции произошла трогательная встреча бывших влюбленных - 97-летнего американца Кейт Ти Роббинса, ветерана Второй мировой войны, и 92-летней француженки Жанин Пирсон, которые не виделись 75 лет.

Об этом сообщает телеканал France 2.

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Они встретились и полюбили друг друга в 1944 году, когда Роббинс был в деревне, где жила 18-летняя Жаннин. Молодые люди планировали совместное будущее, но американца срочно перебросили на Восточный фронт, после чего они не виделись.

Жаннин начала учить английский язык в надежде, что возлюбленный вернется за ней, как обещал. Но Роббинс вернулся в США, где встретил свою будущею жену Лиллиан, с которой прожил 70 лет. Француженка также нашла свою любовь, выйдя замуж в 1949 году и родив пятерых детей.

Однако американец и француженка все эти годы не забывали друг друга. Роббинс до сих пор хранит старую фотографию Жаннин.

Роббинс вернулся во Францию на празднование 75-летия высадки союзников в Нормандии и решил разыскать свою французскую возлюбленную. Представители прессы помогли ему найти Жаннин в местном доме престарелых.

Глядя друг на друга с нежностью и восторгом, пара обнялась и поцеловалась.

«Я всегда любил тебя. Ты никогда не покидала моего сердца», - сказал ветеран.