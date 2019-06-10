В Нью-Йорке вертолет врезался в небоскреб (видео)
22:26, 10 июня 2019Мир
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Вертолет загорелся при столкновении с крышей.
Иллюстрация / REUTERS
В Нью-Йорке вертолет упал на крышу 54-этажного здания в Манхэттене на Седьмой авеню.
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Причины произошедшего пока неясны, в полиции описали инцидент как «жесткую посадку»: вертолет загорелся при столкновении с крышей. Об этом сообщает The New York Times.
По предварительным данным, погиб один человек — пилот вертолета.
Данных о других пострадавших не поступало.
Здание было эвакуировано. Пожарные тушат возгорание, возникшее после аварии.
I don’t see any helicopter in midtown Manhattan but I def heard something rumble a little while ago pic.twitter.com/aQYzC0efNt— Dominic Cholewa I (@PlantBasedPapii) June 10, 2019
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