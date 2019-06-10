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В Нью-Йорке вертолет врезался в небоскреб (видео)

22:26, 10 июня 2019
Мир
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Иллюстрация / REUTERS

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Причины произошедшего пока неясны, в полиции описали инцидент как «жесткую посадку»: вертолет загорелся при столкновении с крышей. Об этом сообщает The New York Times.

По предварительным данным, погиб один человек — пилот вертолета.

Данных о других пострадавших не поступало.

Здание было эвакуировано. Пожарные тушат возгорание, возникшее после аварии.

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Теги: #вертолет#Нью-Йорк