Ципрас попросил распустить парламент Греции

Ранее правительство заявило, что хочет провести всеобщие выборы 7 июля.

Греция должна провести досрочные выборы, чтобы избежать затяжного периода политической неопределенности, что может навредить экономическому восстановлению страны.

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Об этом заявил премьер Греции Алексис Ципрас во время встречи с президентом, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ekathimerini.

"Европейские выборы...создали ситуацию длительного предвыборного периода примерно в четыре месяца. Я обязан учитывать, что это может представлять угрозу для национальной экономики", - сказал он президенту Прокопису Павлопулосу.

"Имея полное чувство этой ответственности, я прошу вас распустить парламент и объявить национальные выборы для восстановления мандата", - добавил Ципрас.

Павлопулос сказал, что он принял предложение правительства. Ципрас решил перенести всеобщие выборы после того, как его партия потерпела тяжелое поражение на европейских выборах в прошлом месяце.

Ранее правительство заявило, что хочет провести всеобщие выборы 7 июля.