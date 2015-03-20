Бюро нацбезопасности Польши: Нам грозит начало новой холодной войны, если мы уже в ней не находимся

Сейчас речь не идет о начале третьей мировой войны, Запад делает все для того, чтобы она не началась.

Об этом сказал глава Бюро национальной безопасности Польши Станислав Козей в эфире TOK FM, передает Европейская правда.

"О начале третьей мировой войны, наверное, речь не идет, сейчас все работают над тем, чтобы до этого не дошло", - сказал он.

"Скорее всего, нам грозит начало новой холодной войны, если мы уже в ней не находимся", - добавил Козей.

По его словам, усиление НАТО за последнее время объясняется изменениями в политике России.

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"Россия отказалась от сотрудничества с Западом, хотя ранее говорили даже о ее возможном членстве в НАТО. В течение последнего года ситуация изменилась, в прошлом году был стратегический сдвиг", - отметил глава Бюро нацбезопасности.

По его словам, агрессия в Украине обозначила этот сдвиг в политике России.

Напомним, с начала года НАТО провел ряд учений на восточном фланге, ряд учений запланировано провести до конца года.