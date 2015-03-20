Военные учения России в Крыму сделают невозможной дальнейшую дипломатию - Госдеп

Об этом заявила на брифинге представитель Госдепартамента США Джен Псаки, пишет РИА Новости.

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"Любые российские военные учения или размещение вооружений в Крыму, который является частью Украины, подрывают мирное дипломатическое решение кризиса, инициатором которого является Россия, как и продолжающаяся насильственная оккупация полуострова", — заявила Псаки на брифинге в четверг.