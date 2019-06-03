Rzeczpospolita: Польша хочет осторожно сблизиться с Россией, но не ценой Украины

В Варшаве не видят причин, почему бы не искать взаимопонимания с Москвой, поскольку новая власть в Киеве тоже над этим размышляет, несмотря на войну.

Каждая команда при власти в Польше пыталась улучшить отношения с Россией. Обычно это завершалось провалом. Нынешнее польское правительство делает это позднее всех, потому что ее четырехлетняя каденция подходит к концу. Никто из предшественников, кто делал такие попытки, не имел худших отношений с Москвой. Собственно, никаких отношений и нет.

Из российских VIP-ов за последние годы в Польше побывал только министр культуры, да и то неофициально, пишет Rzeczpospolita. Примерка к изменениям состоялась на нейтральной территории. В Финляндии прошла встреча польского министра иностранных дел Яцека Чапутовича и главы МИД РФ Сергея Лаврова. А состоялась она под патронажем и при поддержке достаточно известной институции — Совета Европы.

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Польша сделала жест на встречу, проголосовав за возвращение России прав как участницы в Совете. Это же сделали и большинство стран Запада. После этого возник шквал критики. Эксперт Катажина Лелчинская-Наленч выразила опасения, что жест может быть зловещим. И что Польша больше не союзник Украины в дипломатической битве против московской агрессии на Донбассе.

Издание отмечает, что речь идет о том, чтобы сформулировать хоть какую-то форму дипломатического сотрудничества с Россией. Для нынешнего правительства главная цель – это возвращение обломков президентского самолета Леха Качиньского, а также согласие Москвы на проведение 10-й годовщины катастрофы в Смоленске.

«Без разговоров с Россией все это будет невозможно. Здесь нет ничего общего с закрыванием глаз на российские действия в Украине. Польша не сделала ничего, что могло бы указывать на обратное. Все как раз наоборот. Именно Польша больше всех стран ЕС участвует в торпедировании вредной для Украины стройки ГТС «Северный поток-2». Это с подачи Польши в ноябре прошлого года главы дипломатии стран ЕС обратили внимание на российскую попытку превратить Азовское море во внутреннюю акваторию и изолировать украинскую территорию», - говорится в статье.

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Польское издание подчеркну, что возвращение обломков президентского самолета никак не навредит Украине.

«В отличие от условий пять лет назад ситуация в Украине сейчас немного изменилась. И команда нового президента Владимира Зеленского сама рассуждает о переговорах с Россией. Если все закончится провалом и усилением агрессии, то робкие попытки контакта с Москвой можно остановить», - пишет издание.