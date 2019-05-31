В американском суде собаки помогают сотрудникам и участникам слушаний (видео)

Английский мастиф по имени Зена провела две недели в зале во время рассмотрения дела об убийстве.

В Окружном суде американского штата Вермонт собаки оказывают поддержку работникам и участникам слушаний.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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«В офисе четвероногие обеспечивают отличное настроение работникам, а на заседаниях - комфорт и хорошую атмосферу для тех, кто того требует. Особенно во время тяжелого процесса», - говорится в сюжете.

Так, английский мастиф по имени Зена провела две недели в зале во время рассмотрения дела об убийстве. Зена не отходила от семьи, которая потеряла родственника.

«В первый день на службе Зена была с человеком, который подал иск на члена семьи, который над ней издевался. Собакотерапия очень ей помогла», - рассказала прокурор Сара Джордж.

Как сообщал УНИАН, заболевание под названием собачий бруцеллез, которое может от домашних любимцев передаваться человеку, обнаружено в одном из питомников штата Айова (США).