Израиль бомбит Ливан

Израиль бомбит дороги и эстакады, ведущие из Ливана в Сирию. Под обстрелом находятся пути из северной и восточных частей долины Бекаа в Сирию и приграничные дороги. Так, в результате попадания ракеты в шоссе в городе Гермель в долине Бекаа погибли четверо человек. Кроме того, на четвертый день ливано-израильского противостояния самолеты израильских ВВС впервые подвергли бомбардировке объекты на севере страны, в частности в районе реки Барада.

Кроме того, продолжаются интенсивные налеты на все населенные пункты на юге Ливана. В частности, израильтяне предупредили жителей деревни Мирвахин о необходимости покинуть ее в ближайшие часы, чтобы не попасть под бомбежку. Вместе с тем дислоцированная в деревне часть миротворческих сил ООН из представителей острова Фиджи начала переговоры с израильскими властями о возможном предотвращении налета на этот населенный пункт. В настоящее время ведется обстрел жилого квартала южноливанского города Набатыйя, населенных пунктов Кана, Кфар Кила, Хиям.

Как рассказал один из жителей юга Ливана, в основном бомбежке подвергаются дороги, эстакады и мосты, чтобы отрезать ливанские города и деревни друг от друга и полностью блокировать Ливан. На настоящий момент страна имеет только один выход к внешнему миру - через Сирию.

Еще один объект обстрелов - бензозаправки и хранилища с горючим. В стране уже чувствуется нехватка бензина. Из-за налетов на электростанции наблюдаются постоянные перебои с электричеством. Для подачи электроэнергии люди вынуждены подключать дизельные генераторы, работающие на мазуте.

Вместе с тем израильские налеты не остаются без ответа. Ливанское движение "Хезболлах" продолжает обстрел реактивными снарядами израильских поселений и городов на севере страны, в том числе Цфата и Нахарии.

Ливанские боевики накануне вечером атаковали самый крупный корабль израильских ВМС - один из корветов класса "Саар-5", сообщили РИА Новости в субботу в армейской пресс-службе.

В результате нападения с применением ракетного оружия или беспилотного летательного аппарата корабль получил повреждения, на борту вспыхнул пожар, четверо членов экипажа считаются пропавшими без вести.

В составе израильского флота есть три корвета подобного класса - "Эйлат", "Лахав" и "Ханит". Корабли, вступившие в строй в начале 1990-х годов, произведены с использованием технологий снижения заметности, оборудованы вертолетной площадкой, оснащены мощным комплексом оборонительного и наступательного вооружения, включая 16 ракет "поверхность-поверхность" типа "Гарпун" и "Габриэль-II".

Военные утверждают, что, обстреливая с берега израильский корабль, боевики движения "Хезболлах" попали по находившемуся поблизости гражданскому египетскому судну.

Корабли израильских ВМС обеспечивают морскую блокаду Ливана и наносят удары по различным целям на территории страны.

РИА «Новости»