В Германии на выборах в Европарламент лидируют партия Меркель и "зеленые"

В целом от Германии в Европарламент будет избрано 96 депутатов.

В Германии блок партий Христианско-демократический союз/Христианско-социальный союз и Союз 90/Зеленые лидируют на выборах в Европейский парламент.

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Об этом свидетельствуют результаты экзит-пола от социологической компании Kantar, опубликованные на сайте Европарламента.

В частности, блок партий ХДС/ХСС набирает 28% поддержки, партия Союз 90/Зеленые - 22%, Социал-демократическая партия Германии - 15,50%, Альтернатива для Германии - 10,50%, социалистическая партия "Левые" - 5,50 % и Свободная демократическая партия - 5,50%.

Всего от Германии в Европарламент будет избрано 96 депутатов. Избранные депутаты должны присоединиться в Европарламенте к существующим политическим группам либо сформировать новые.

Действующий канцлер Германии Ангела Меркель представляет ХДС/ХСС.

Сейчас, по разным оценкам, политическая группа "Европейская народная партия" от Германии будет иметь 28 депутатов, политическая группа "Зеленые - Европейский свободный альянс" - 23, политическая группа "Прогрессивный альянс социалистов и демократов" – 16, евроскептики из политической группы "Европа свободы и прямой демократии" - 10, политический союз группы "Альянс либералов и демократов за Европу" совместно с партией президента Франции Эммануэля Макрона "Ренессанс" и румынской либеральной партией USR - 8, политическая группа "Европейские объединенные левые/Лево-зеленые Севера" - 5.

Кроме того, депутаты, которые не принадлежат ни к одной из партий, получат от Германии 3 места и еще 3 места от других партий.