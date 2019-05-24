В ЕС призывают остановить безвиз: гражданин РФ под санкциями свободно путешествовал по Европе

Несмотря на все запреты, причастный к делу Магнитского гражданин РФ по несколько раз в месяц путешествовал в разные страны союза благодаря купленному паспорту другой страны.

Европа под давлением призывов пересмотреть работу своей пограничной службы. Причиной послужила информация о том, что гражданин России из санкционного списка более чем 70 раз смог свободно пересечь границу стран ЕС. Он регулярно путешествовал странами-участницами за последние четыре года.

Об этом пишет The Guardian, добавляя, что скандал затронул действующего премьер-министра карибского острова Невис и поднял новые беспокойства из-за торговли так называемыми «золотыми паспортами». Страны в Карибском бассейне, включая Сент-Китс и Невис предлагают гражданство за деньги людям, которые хотят получить свободный доступ к странам ЕС. Их паспорта позволяют путешествовать в европейские страны без потребности открывать визу в течение 90 дней.

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Евродепутаты обратились к президенту Еврокомиссии Жана-Клода Юнкера из-за гражданина России Андрея Павлова. 32-летний мужчина с апреля 2014 года находится в «черном» списке санкций Европарламента за причастность к скандалу с убийством Сергея Магнитского. Россиянин купил паспорт Сент-Киттс и Невиса, который позволил ему регулярно и без проблем ездить в Великобританию, Германию, Италию, Испанию и Францию.

Московский юрист сыграл важную роль в хищении 230 миллионов долларов из государственного бюджета, которое раскрыл Магнитский. Последнего схватили и забили до смерти в тюрьме. Павлов отрицает свою причастность к делу. Но 24 апреля его имя было внесено в «черный» санкционный список Европарламента. Также в декабре 2017 года он попал под санкции США.

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Но несмотря на все это, Павлов смог путешествовать по Европе. В частности, он часто ездил в Швейцарию, которая хоть и не имеет членства в ЕС, но участвует в Шенгенской зоне. Евродепутаты утверждают, что перед тем, как попасть в санкционные списки, Павлов купил себе паспорт Сент-Киттс и Невиса. Сам россиянин отрицает, что у него есть любое другое гражданство кроме российского. Однако, евродепутаты призывают Юнкера немедленно остановить действие безвизового режима для карибской страны Сент-Киттс и Невис.