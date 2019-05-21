В Австрии 27 мая пройдет голосование по вотуму недоверия канцлеру Курцу

18 мая Курц предложил как можно быстрее провести в стране досрочные парламентские выборы из-за скандала вокруг вице-канцлера Австрии Хайнца-Кристиана Штрахе.

Национальный совет Австрии (нижняя палата парламента) назначил на понедельник, 27 мая, проведение заседания, на котором оппозиционные партии хотят внести и рассмотреть предложение о вынесении вотума недоверия канцлеру Себастьяну Курцу.

Депутат Питер Пильц сообщил Reuters, что лично подаст в нижнюю палату - Национальное собрание - ходатайство о его проведении.

«Я уверен, что все удастся, и я смогу сделать так, чтобы во вторник Курц уже не был канцлером», - сказал политик.

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О назначении на 27 мая голосования по вотуму недоверия позже заявил первый председатель Национального совета Вольфганг Соботка, сообщила телерадиокомпания ORF.

Напомним, 17 мая немецкие издания Süddeutsche Zeitung и Spiegel обнародовали видео, на котором Штрахе и Иоганн Ґуденус, председатель фракции АПС в австрийском парламенте, в июле 2017 году на вилле на острове Ибица обсуждают возможность приобретения влиятельного австрийского издания Kronen Zeitung неизвестной женщиной. Эта встреча, очевидно, была организована как ловушка для Штрахе.

Канцлер Австрии Себастьян Курц в субботу, 18 мая, предложил как можно быстрее провести в стране досрочные парламентские выборы из-за скандала вокруг вице-канцлера Австрии Хайнца-Кристиана Штрахе.