В Нигерии около 50 человек погибли при нападении мусульман на христианскую деревню
Около 50 человек были убиты в воскресенье в деревне в центральном нигерийском штате Бенуэ
Как сообщили представители нигерийских властей, погибли по меньшей мере ”45 человек, в том числе женщины и дети”, передает ТАСС со ссылкой на France Press.
По их словам, речь идет об очередном случае противостояния выходцев из мусульманской и христианской общин, которые оспаривают право на территорию в этом районе.
В сообщении отмечается, что нападение было совершено ”с использованием мачете и огнестрельного оружия”.
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По данным международной правозащитной организации Human Rights Watch, за последние 20 лет в результате подобных стычек в Нигерии погибли не менее 10 тыс. человек. Только в апреле 2014 года на севере страны от рук исповедующих ислам кочевников-скотоводов погибли 79 человек.