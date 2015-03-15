В Нигерии около 50 человек погибли при нападении мусульман на христианскую деревню

22:11, 15 марта 2015
Мир
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Около 50 человек были убиты в воскресенье в деревне в центральном нигерийском штате Бенуэ

REUTERS

Как сообщили представители нигерийских властей, погибли по меньшей мере ”45 человек, в том числе женщины и дети”, передает ТАСС со ссылкой на France Press. 

По их словам, речь идет об очередном случае противостояния выходцев из мусульманской и христианской общин, которые оспаривают право на территорию в этом районе. 

В сообщении отмечается, что нападение было совершено ”с использованием мачете и огнестрельного оружия”.

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По данным международной правозащитной организации Human Rights Watch, за последние 20 лет в результате подобных стычек в Нигерии погибли не менее 10 тыс. человек. Только в апреле 2014 года на севере страны от рук исповедующих ислам кочевников-скотоводов погибли 79 человек.

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