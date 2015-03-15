В Нигерии около 50 человек погибли при нападении мусульман на христианскую деревню

Как сообщили представители нигерийских властей, погибли по меньшей мере ”45 человек, в том числе женщины и дети”, передает ТАСС со ссылкой на France Press.

По их словам, речь идет об очередном случае противостояния выходцев из мусульманской и христианской общин, которые оспаривают право на территорию в этом районе.

В сообщении отмечается, что нападение было совершено ”с использованием мачете и огнестрельного оружия”.

Читайте такжеАрмия Нигерии отбила у боевиков "Боко Харам" 36 населенных пунктов

По данным международной правозащитной организации Human Rights Watch, за последние 20 лет в результате подобных стычек в Нигерии погибли не менее 10 тыс. человек. Только в апреле 2014 года на севере страны от рук исповедующих ислам кочевников-скотоводов погибли 79 человек.