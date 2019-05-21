Австрийские правопопулисты отзывают всех министров из правительства
Все министры от правопопулистской Австрийской партии свободы (АПС) покинут правительство Австрии.
Об этом в понедельник, 20 мая, заявил спикер АПС, сообщает Deutsche Welle со ссылкой на APA.
Ранее в этот же день канцлер Австрии Себастиан Курц на фоне сложного правительственного кризиса заявил, что хочет отставки министра внутренних дел страны Герберта Кикля. С таким предложением он уже обратился к федеральному президенту Александеру Ван дер Беллену. Согласно законодательству Австрии, увольнять министров может только президент страны.
По словам главы австрийского правительства, после обнародования скандального видео относительно сговора бывшего вице-канцлера Австрии и лидера Австрийской партии свободы (АПС) Хайнца-Кристиана Штрахе с "богатой россиянкой" необходима "полная открытость" и "полное разъяснение". Поэтому, по мнению Курца, в этой ситуации была бы логичной отставка Кикля, который также принадлежит к АПС.
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Если же АПС из солидарности с Киклем отзовет из правительства своих министров, то их должности займут эксперты или высокопоставленные чиновники, заявлял австрийский премьер.
В то же время, в Социал-демократической партии Австрии требуют отставки всего правительства и замены министров экспертами. Только такой шаг был бы "хорошим и надежным решением", заявила глава политсилы Памела Рэнди-Вагнер.
Напомним, 17 мая немецкие издания Süddeutsche Zeitung и Spiegel обнародовали видео, на котором вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе и Иоганн Ґуденус, председатель фракции АПС в австрийском парламенте, в июле 2017 году на вилле на острове Ибица обсуждали возможность приобретения влиятельного австрийского издания Kronen Zeitung неизвестной женщиной. Эта встреча, очевидно, была организована как ловушка для Штрахе.