Австрийские правопопулисты отзывают всех министров из правительства

В знак солидарности и-за намерения австрийского канцлера Себастиана Курца уволить министра внутренних дел Герберта Кикля, все министры от Австрийской партии свободы покинут правительство.

Все министры от правопопулистской Австрийской партии свободы (АПС) покинут правительство Австрии.

Об этом в понедельник, 20 мая, заявил спикер АПС, сообщает Deutsche Welle со ссылкой на APA.

Ранее в этот же день канцлер Австрии Себастиан Курц на фоне сложного правительственного кризиса заявил, что хочет отставки министра внутренних дел страны Герберта Кикля. С таким предложением он уже обратился к федеральному президенту Александеру Ван дер Беллену. Согласно законодательству Австрии, увольнять министров может только президент страны.

По словам главы австрийского правительства, после обнародования скандального видео относительно сговора бывшего вице-канцлера Австрии и лидера Австрийской партии свободы (АПС) Хайнца-Кристиана Штрахе с "богатой россиянкой" необходима "полная открытость" и "полное разъяснение". Поэтому, по мнению Курца, в этой ситуации была бы логичной отставка Кикля, который также принадлежит к АПС.

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Если же АПС из солидарности с Киклем отзовет из правительства своих министров, то их должности займут эксперты или высокопоставленные чиновники, заявлял австрийский премьер.

В то же время, в Социал-демократической партии Австрии требуют отставки всего правительства и замены министров экспертами. Только такой шаг был бы "хорошим и надежным решением", заявила глава политсилы Памела Рэнди-Вагнер.

Напомним, 17 мая немецкие издания Süddeutsche Zeitung и Spiegel обнародовали видео, на котором вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе и Иоганн Ґуденус, председатель фракции АПС в австрийском парламенте, в июле 2017 году на вилле на острове Ибица обсуждали возможность приобретения влиятельного австрийского издания Kronen Zeitung неизвестной женщиной. Эта встреча, очевидно, была организована как ловушка для Штрахе.