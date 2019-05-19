Президент Австрии выступил за проведение в сентябре досрочных парламентских выборов

Вопрос досрочных выборов встал после распада правительственной коалиции из-за скандала с экс-вице-канцлером и уже бывшим главой правопопулистской Австрийской партии свободы (АПС) Гайнцем-Кристианом Штрахе.

Президент Австрии Александер ван дер Беллен выступил за проведение досрочных парламентских выборов в стране в начале сентября.

Об этом он заявил в воскресенье, 19 мая, после переговоров с канцлером страны Себастианом Курцем, сообщает Deutsche Welle.

Вопрос досрочных выборов встал после распада правительственной коалиции из-за скандала с экс-вице-канцлером и уже бывшим главой правопопулистской Австрийской партии свободы (АПС) Гайнцем-Кристианом Штрахе. "Я выступаю за проведение новых выборов в сентябре, если возможно - в начале сентября", - отметил президент Австрии, текст заявления которого опубликован на его сайте.

Ван дер Беллен сообщил, что на следующей неделе планирует встретиться с новым лидером АПС Норбертом Гофером и представителями оппозиционных партий. Выборы необходимы, по словам президента Автрии, чтобы "заново выстроить доверие" граждан страны к политикам. Точная дата выборов должна быть определена после консультаций представителей политических сил.

В свою очередь Курц заявил, что нужно провести расследование скандала с Штрахе и проверить все подозрения. "Новые выборы не были желанием (Курца - ред.), А необходимостью", - отметил канцлер.

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Напомним, накануне из-за скандала подал в отставку вице-канцлер Австрии, председатель АПС Штрахе. Впоследствии Курц объявил о распаде коалиции между возглавляемой им Австрийской народной партией и АПС и выступил за проведение досрочных выборов.

17 мая немецкие издания Süddeutsche Zeitung и Spiegel обнародовали видео, на котором Штрахе и Иоганн Гуденус, экс-председатель фракции АПС в австрийском парламенте, в июле 2017 году на вилле на острове Ибица обсуждают возможность приобретения влиятельного австрийского издания Kronen Zeitung неизвестной женщиной.

Как сообщает Spiegel, женщина на видео назвала себя "племянницей одного российского олигарха" и заявляла, что намерена инвестировать в Австрии четверть миллиарда евро. При этом она неоднократно подчеркивала во время разговора, что речь идет о средствах нелегального происхождения. Несмотря на такие заявления, отмечают немецкие журналисты, Штрахе и Гуденус еще 6 часов обсуждали с россиянкой возможности инвестирования в Австрии. Кроме того, они сообщили упомянутой россиянке о незаконной системе партийного финансирования.

Штрахе также утверждал на видео, что смена собственника издания Kronen Zeitung и поддержка им его партии перед выборами могла бы сыграть в пользу АПС. В ответ на поддержку Штрахе предложил "россиянке" после победы на выборах предоставления государственных заказов строительным компаниям, которые должны быть основаны собеседницей Штрахе.

В комментарии изданию Spiegel Штрахе подтвердил факт этого разговора, но заявил, что это была "сугубо частная" встреча "в раскованной атмосфере навеселе". Позже он отверг все обвинения в свой адрес о нарушении закона, назвал видеозапись незаконной и пообещал правовые шаги. Он попросил прощения у жены за свое поведение, которое была "ошибкой". По его словам, он вел себя как "подросток навеселе", а также "в стиле мачо", который пытался произвести впечатление на предполагаемую владелицу виллы на Ибице.