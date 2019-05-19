Полеты в космос, огненная атмосфера и Сердючка: как проходил финал Евровидения-2019 (фоторепортаж)

В гранд-финале Евровидения-2019 выступили представители 26 стран.

В гранд-финале Евровидения 2019 выступили представители 26 стран — десять победителей первого полуфинала, десять победителей второго полуфинала, пять представителей стран «большой пятерки», Великобритании, Германии, Италии, Испании и Франции (организаторов конкурса), и представитель страны победителя 2018 года — Израиля.

Читайте такжеВерка Сердючка "зажгла" на сцене Евровидения-2019 (видео)

По результатам голосования жюри из 41 страны-участницы, Дункан Лоуренс набрал 231 балл и занял третье место. Однако голоса зрителей вывели представителя Нидерландов на первое место — в сумме он получил 492 балла.

УНИАН собрал самые яркие фото с гранд-финала песенного соревнования.