Луценко назвал истинную причину увольнения своего предшественника Шокина

Глава ГПУ напомнил, что дело против компании Burisma закрыли в НАБУ, которое поддерживается посольством США.

Виктор Шокин, возглавлявший Генеральную прокуратуру в 2015-2016 годах, был уволен в связи с делом против компании Burisma, где в совете директоров с 2015 года работает сын бывшего вице-президента США Джо Байдена — Гантер.

Об этом пишет издание ТһеБабель, которое имеет запись второй части интервью Юрия Луценко The Hill.

По словам нынешнего главы ГПУ, расследование в отношении деятельности Burisma началось в 2014 году. Причина – возможные злоупотребления экс-министра охраны природы времен Виктора Януковича Николай Злочевский, который отвечал за выдачу разрешений на добычу нефти и газа, а впоследствии возглавил Burisma.

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Документы дела говорили о том, что члены совета директоров Burisma получили 17 миллионов долларов, но нужно доказать сомнительное происхождение этих финансов.

В последние дни работы Шокина одно из трех дел ГПУ против Burisma "в самый горячий момент" передали в НАБУ, которое, по словам Луценко, с первых дней существования получало поддержку посольства США. Следовательно, дело закрыли. На прямой вопрос, пыталась ли тогдашняя американская власть как-то повлиять на дело по Burisma, Луценко ответил, что не украинская прокуратура должна давать ответ, намекая на правосудие США.

Напомним, Юрий Луценко в разговоре The Hill заявил, что посол США передала ему список лиц, против которых нельзя вести расследование. В американском посольстве сразу же опровергли озвученную Луценко информацию, а народный депутат Мустафа Найем подал депутатское обращение к Луценко с просьбой предоставить копию списка "неприкасаемых" для ГПУ людей, который ему якобы передала Йованович.