Бруней отменяет смертную казнь за гомосексуализм
Смертная казнь за однополый секс, измены и изнасилования не будет применяться по новому законодательству Брунея.
Об этом в телевизионном выступлении заявил брунейский султан Хассанал Болкиах, сообщает Reuters.
«По поводу новых законов возникло много вопросов и неверных интерпретаций», — сказал правитель.
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Он пояснил, что, несмотря на присутствие в своде законов таких наказаний, казнить никого не будут — мораторий на смертную казнь, действующий в стране более 20 лет, останется в силе.
Султан подчеркнул, что меры задумывались скорее для предупреждения таких преступлений, а мировое сообщество поняло их неправильно. Отмечается, что его выступление опубликовали с переводом на английский язык, чего обычно не делается.
По информации CNN, он также пообещал ратифицировать Конвенцию ООН против пыток.
Гомосексуализм и ранее был незаконным в Брунее: нарушителям грозило до 10 лет тюрьмы. Говоря о необходимости введения смертной казни султан Хассанал Болкиах призвал к "сильному" следованию ислама.
"Я хочу, чтобы позиции исламского вероучения в этой стране укреплялись", - заявлял он.
Бруней является монархией, которая заработала большое состояние на экспорте нефти и газа. Мусульмане составляют около двух третей населения страны - это примерно 420 тыс человек.