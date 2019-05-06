Бруней отменяет смертную казнь за гомосексуализм

В начале апреля, со вступлением в силу новых законов, Бруней стал первой страной в Юго-Восточной Азии, где законы шариата начали действовать на национальном уровне.

Смертная казнь за однополый секс, измены и изнасилования не будет применяться по новому законодательству Брунея.

Об этом в телевизионном выступлении заявил брунейский султан Хассанал Болкиах, сообщает Reuters.

«По поводу новых законов возникло много вопросов и неверных интерпретаций», — сказал правитель.

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Он пояснил, что, несмотря на присутствие в своде законов таких наказаний, казнить никого не будут — мораторий на смертную казнь, действующий в стране более 20 лет, останется в силе.

Султан подчеркнул, что меры задумывались скорее для предупреждения таких преступлений, а мировое сообщество поняло их неправильно. Отмечается, что его выступление опубликовали с переводом на английский язык, чего обычно не делается.

По информации CNN, он также пообещал ратифицировать Конвенцию ООН против пыток.

Гомосексуализм и ранее был незаконным в Брунее: нарушителям грозило до 10 лет тюрьмы. Говоря о необходимости введения смертной казни султан Хассанал Болкиах призвал к "сильному" следованию ислама.

"Я хочу, чтобы позиции исламского вероучения в этой стране укреплялись", - заявлял он.

Бруней является монархией, которая заработала большое состояние на экспорте нефти и газа. Мусульмане составляют около двух третей населения страны - это примерно 420 тыс человек.