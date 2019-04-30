В Италии госпитализировали Берлускони

Политика госпитализировали в связи с обострением почечной колики.

Бывшего премьер-министра и лидера партии "Вперед, Италия" Сильвио Берлускони во вторник утром, 30 апреля, госпитализировали в больницу в Милане.

Об этом сообщает газета Corriere Della Sera.

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На машине скорой помощи в миланскую клинику "Сан-Раффаэле" Берлускони доставили около 10:00 по местному времени. По данным издания, в июне 2016 года в этой больнице экс-премьеру сделали операцию на открытом сердце.

В окружении Берлускони заявили, что политика госпитализировали в связи с обострением почечной колики.

"Сильвио Берлускони сегодня утром отправился в Сан-Раффаэле для лечения острой почечной колики", – сказано в сообщении.

Отмечается, что после процедур экс-премьер намерен принять участие в мероприятии партии "Вперед, Италия".

Сильвио Берлускони - итальянский политик, бывший премьер-министр Италии (1994-1995, 2001-2006, 2008-2011). Один из самых богатых медиа-магнатов в Италии. Владелец контрольного пакета акций холдинга "FinInvest", который объединяет около 150 компаний, действующих практически во всех сферах жизни итальянцев. Является владельцем ФК "Милан".