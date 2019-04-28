цей матеріал доступний українською

В Казахстане заявления на участие в выборах президента подали девять человек

21:05, 28 апреля 2019
Мир
49 0
Заявления на участие в выборах президента Казахстана подали девять человек / flickr.com/photos/alexjbutler

Как сообщает Deutsche Welle, Центральная избирательна комиссия Республики Казахстан завершила прием заявлений от желающих баллотироваться на внеочередных президентских выборах.

Заявления на участие в выборах подали девять человек, среди них - действующий президент Касым-Жомарт Токаев, выдвинутый правящей партией «Нур Отан».

Кроме него, в числе баллотирующихся - писатель Садыбек Тугел, профсоюзный деятель Амангельды Таспихов, депутаты Дания Еспаева и Жамбыл Ахметбеков, общественный деятель Жуматай Алиев, предприниматель Талгат Ергалиев, вице-министр сельского хозяйства Толеутай Рахимбеков и политический и общественный деятель, журналист Амиржан Косанов.

Читайте такжеПрезидент Казахстана подписал указ о переименовании Астаны в Нур-Султан

Регистрация кандидатов закончится 11 мая. Для регистрации кандидатом в президенты претенденту нужно собрать 118 140 подписей в свою поддержку, а также предоставить справку о состоянии здоровья и декларацию о доходах.

О проведении досрочных выборов в Казахстане было объявлено 19 марта, когда многолетний глава государства Нурсултан Назарбаев ушел в отставку после почти 30 лет правления. В соответствии с конституцией республики полномочия президента перешли к председателю сената Касым-Жомарту Токаеву. Досрочные президентские выборы запланированы на 9 июня.

Предыдущие президентские выборы в Казахстане состоялись в апреле 2015 года. Президент республики избирается сроком на пять лет. Согласно конституции, очередные выборы главы государства проводятся в первое воскресенье декабря, а внеочередные назначаются решением президента страны и проводятся в течение двух месяцев со дня их назначения.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: Конец эпохи Назарбаева
Теги: #Казахстан#президент#выборы