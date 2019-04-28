В Казахстане заявления на участие в выборах президента подали девять человек

Среди них - действующий президент Касым-Жомарт Токаев, выдвинутый правящей партией «Нур Отан».

В Казахстане заявления на участие во внеочередных выборах президента подали девять человек.

Как сообщает Deutsche Welle, Центральная избирательна комиссия Республики Казахстан завершила прием заявлений от желающих баллотироваться на внеочередных президентских выборах.

Заявления на участие в выборах подали девять человек, среди них - действующий президент Касым-Жомарт Токаев, выдвинутый правящей партией «Нур Отан».

Кроме него, в числе баллотирующихся - писатель Садыбек Тугел, профсоюзный деятель Амангельды Таспихов, депутаты Дания Еспаева и Жамбыл Ахметбеков, общественный деятель Жуматай Алиев, предприниматель Талгат Ергалиев, вице-министр сельского хозяйства Толеутай Рахимбеков и политический и общественный деятель, журналист Амиржан Косанов.

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Регистрация кандидатов закончится 11 мая. Для регистрации кандидатом в президенты претенденту нужно собрать 118 140 подписей в свою поддержку, а также предоставить справку о состоянии здоровья и декларацию о доходах.

О проведении досрочных выборов в Казахстане было объявлено 19 марта, когда многолетний глава государства Нурсултан Назарбаев ушел в отставку после почти 30 лет правления. В соответствии с конституцией республики полномочия президента перешли к председателю сената Касым-Жомарту Токаеву. Досрочные президентские выборы запланированы на 9 июня.

Предыдущие президентские выборы в Казахстане состоялись в апреле 2015 года. Президент республики избирается сроком на пять лет. Согласно конституции, очередные выборы главы государства проводятся в первое воскресенье декабря, а внеочередные назначаются решением президента страны и проводятся в течение двух месяцев со дня их назначения.