На Кипре задержали первого в истории острова серийного убийцу

Офицер Нацгвардии признался в совершении семи убийств.

Полиция Кипра задержала первого в истории острова серийного убийцу.

Им оказался 35-летний сотрудник Нацгвардии страны Никос Метаксас, сообщает lb.ua со ссылкой на Reuters.

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Метаксас признался в совершении семи убийств и указал места, где похоронил тела трех жертв. Однако полиция подозревает, что жертв гвардейца могло быть больше.

Среди доказанных эпизодов - убийство Метаксасом 38-летней гражданки Филиппин Мэри-Роуз Тибурсио, чье тело 14 апреля обнаружили немецкие туристы в шахте заброшенного рудника в Мицеро, и ее 6-летней дочери Сьерры, останки которой полиция пытается отыскать в водохранилище Ксилиатос в 15 минутах езды от упомянутой шахты.

Еще одна жертва, 28-летняя филиппинка Ариан Паланас Лосано, была найдена на том же руднике 21 апреля.

Напомним, в прошлом году в Калифорнии правоохранительные органы объявили об аресте 72-летнего бывшего полицейского Джозефа Джеймса Деанджело, которого связывают с 12 убийствами и 50 изнасилованиями, совершенными в 1970-е и 1980-е годы.