Business Insider: В США разрабатывают план по контактам с НЛО для военных пилотов

Слишком часто стали происходить вторжения неизвестных или неопознанных аппаратов в пространство под контролем американских военных.

Контакты пилотов Вооруженных сил США с неизвестными объектами в небе снова заставляют Департамент обороны страны действовать. Собственно, в Военно-морских силах подтвердили, что военные разрабатывают инструкцию, которая определит формальный процесс для пилотов и военного персонала по составлении оповещений о наблюдениях НЛО.

Как пишет Business Insider, работа началась из-за роста случаев, которые в ВМС называют «вторжением передового летательного аппарата в расположение ударных военно-морских сил на авианосцах».

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«На протяжении последних лет был целый ряд сообщений о неавторизованных или неопределенных самолетах, которые заходили в радиусы под контролем военных и в определенное авиапространство», - сказал пресс-секретарь ВМС США.

«Из соображений безопасности и защиты, ВМС и ВВС США относятся к этим сообщениям очень серьезно и расследуют каждый из случаев», - добавили американские военные.

Чтобы улучшить будущие расследования, ВМС хочет установить формальную процедуру, чтобы о таких «подозрительных вторжениях узнавали соответствующие органы».

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Также сообщается, что работа в этом направлении продолжается. Хоть она происходит без какого-либо признания существования внеземной жизни, инициатива дает понять, что в Департаменте обороны признают подлинность ряда задокументированных контактов с НЛО за последние годы. И они достаточно настоящие, чтобы на их основании можно было начинать расследование.