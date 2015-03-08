Швейцарцы на референдуме отвергли новые налоговые инициативы

Представители швейцарской либеральной экологической партии предложили увеличить налоги на нефть, газ, уголь и иную "грязную энергию". "Зеленые либералы" считают, что таким образом можно стимулироваться переход на возобновляемые источники энергии, в частности, солнечную,передает "Апостроф" со ссылкой на Swissinfo.

Читайте такжеШвейцария может предоставить Украине $200 миллионов кредитаВ настоящее время НДС в Швейцарии является одним из главных прямых федеральных налогов. Он обеспечивает наполнение довольно значительной части бюджета страны.

Отменить налоги на детские и образовательные пособия и тем самым материально помочь семьям с детьми предложила центристская Демократическо-христианская партия. Инициатива была нацелена на улучшение демографической ситуации, но выиграли бы от этой реформы прежде всего семьи среднего достатка, тогда как малообеспеченных слоев населения она никак не коснется, поскольку они уже имеют различные налоговые льготы.

Вместе с тем бюджет недосчитается 1 млрд франков в год, из-за чего пришлось бы повышать другие виды налогов или уменьшать госрасходы.

Для того, чтобы вынесенные на референдум вопросы были приняты, требовалось, согласно правилам, так называемое "двойное большинство": "за" должно было проголосовать большинство граждан страны, а также большинство из 26 швейцарских кантонов и полукантонов. Против обеих инициатив высказалось в воскресенье большинство кантонов и полукантонов.