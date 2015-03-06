Швейцария ввела санкции против Кобзона и российских генералов
20:03, 06 марта 2015Мир
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Федеральный совет Швейцарии принял решение расширить список лиц, против которых будут введены санкции в связи с аннексией Крыма Россией в 2014 году и конфликтом на востоке Украины.
Иосиф Кобзон / УНИАН
Меры приняты в отношении 28 человек и организаций, к которым с пятницы применяются ограничения, сообщает ВВС Украина.
В список, в частности, попали певец и депутат Госдумы РФ от "Единой России" Иосиф Кобзон, заместители министра обороны России - генералы Анатолий Антонов и Аркадий Бахин, а также депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин.
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В список также попали командиры вооруженных формирований сепаратистов на Донбассе - Михаил Толстых, известный как "Гиви", и Арсений Павлов - "Моторола".
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