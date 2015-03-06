Швейцария ввела санкции против Кобзона и российских генералов

Меры приняты в отношении 28 человек и организаций, к которым с пятницы применяются ограничения, сообщает ВВС Украина.

В список, в частности, попали певец и депутат Госдумы РФ от "Единой России" Иосиф Кобзон, заместители министра обороны России - генералы Анатолий Антонов и Аркадий Бахин, а также депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин.

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В список также попали командиры вооруженных формирований сепаратистов на Донбассе - Михаил Толстых, известный как "Гиви", и Арсений Павлов - "Моторола".