National Interest: Россия живет своим прошлым из-за мрачности будущего

Москва любит вспоминать о Второй мировой войне и напомнить о былых подвигах советских танков ради патриотизма, потому что сейчас ей нечего предложить россиянам.

Россия собирается вернуть легендарный танк Т-34 на производственный конвейер? Сможет ли такая российская броня разбить современных врагов, как когда-то нацистскую Германию? К сожалению для поклонников танков и российских националистов, воскресение Т-34 ждать не стоит. На самом деле, разговоры об этом оказались лишь первоапрельской шуткой российского сайта, посвященного обороне.

Но, как и в любом хорошем розыгрыше, он сработал, потому что затрагивает реальные живые струны, пишет National Interest. В этом конкретном случае правительство Владимира Путина пытается использовать символы Второй мировой войны, чтобы сыграть на патриотических чувствах деморализованного экономическими проблемами населения.

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И один из наиболее убедительных символов стал Т-34, который был бронированным фундаментом армии СССР в войне против Третьего рейха. Было построено около 84 тысяч Т-34 и его более мощной модификации Т-34/85 в 1940-1958 годах. Как оказалось, некоторые из тех машин до сих пор были на службе. В прошлом году Россия получила 30 таких танков, которые до этого времени были на вооружении армии Лаоса. Машины использовали в парадах на День победы.

На фоне этого появилась шутка о якобы возобновлении серийного производства Т-34/85. Мол, «Уралвагонзавод» получил заказ от Минобороны РФ на производство этих танков с целью активизации военно-патриотического воспитания юного поколения. Но, как говорилось в шутке, существует ряд проблем. Ведь производство Т-34 происходило в Украине, а именно в Харькове. Поэтому придется решить вопрос с «импортозамещением».

National Interest отмечает, что первоапрельская шутка о танках разоблачает более мрачную проблему. Многие страны проводит патриотические мероприятия и парады. Даже президент США Дональд Трамп призвал провести парад в День ветеранов, хотя эту идею отвергли как слишком дорогую и глупую игру мускулами.

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Но правительство Путина агрессивно играет на ностальгии по временам Второй мировой войны. Оно использует все: от старых танков на парадах до расплавления захваченных образцов нацистского оружия для построения церквей.

«Когда нации становятся одержимыми прошлой славой, обычно это происходит потому, что современность и будущее выглядят слишком мрачно. Ободрение граждан России с помощью Т-34 не отменит тот факт, что им приходится страдать от стагнации экономики, сокращения пенсионных выплат и роста неравенства. Т-34 помог России победить в войне, но он не поможет выиграть мир», - говорится в статье.