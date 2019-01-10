Конец легенде: Лаос снял з вооружения последние советские танки Т-34

Вплоть до этого момента танки, которые видели Вторую мировую войну, стояли на вооружении одной из мировых армий.

Вооруженные силы Лаоса вернули России 30 винтажных танков Т-34, которые появились на свет во времена Второй мировой войны.

Интересно то, что почти 80-летняя модель боевых машин вплоть до сегодняшнего дня стояла на вооружении лаосской армии, пишет National Interest. Таким образом Тайвань остается единственным, кто использует танки времен Второй мировой.

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Правительство Лаоса доставило 29-тонные Т-34 кораблями во Владивосток. Факт передачи подтвердили в Минобороны РФ. Оттуда танки по железной дороге отправят в Наро-Фоминск недалеко от Москвы. Российская власть планирует использовать старые советские танки на парадах ко Дню победы, раздать музеям. Кроме того, лаосские Т-34 будут сниматься в фильмах. Собственно, правительство России финансирует как раз профинансировал съемки исторического кино, которое так и называется - "Т-34". Лаос передал старые танки российской стороне в связи с договоренностями, которые были достигнуты во время визита министра обороны РФ Сергея Шойгу в азиатскую страну в январе прошлого года.

Передача Т-34 стала также элементом более широких договоренностей о поставках российского оружия. В конце 2018 года появились сообщения о намерении России продать Лаосу Т-72Б и самолеты Як-130.

На протяжении последних десятилетий службы в азиатской стране Т-34, вооруженные 76-миллиметровой пушкой, были чрезвычайно устаревшими. Конечно, в некоторых бедных странах, таких как Мали, вероятно до сих пор есть небольшой арсенал этих советских танков. Кроме того, их видели на войне в Йемене в 2015-ом. Но армия Лаоса была единственной в мире с десятками Т-34 на официальном вооружении вплоть до конца 2018 года.

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Однако, Вьентьян не единственный, кто до этой поры было вооруженных таким металоломом. В 2016 году Парагвай попал в заголовки мировых СМИ, когда оказалось, что в его армии до сих пор есть десяток старых американских танков M-4 Sherman. Их использовали для учений. Этот танк с 75-миллиметровой пушкой был основной боевой машиной США во времена Второй мировой войны. Только в прошлом году Парагвай окончательно отправил на пенсию последние три М-4. В 2014 году также стало известно, что парагвайская армия расконсервировала несколько старых М-3 "Ли", которые Америка тоже использовала почти век назад. Они были на службе вплоть до апреля 2018-го.

У Тайваня тоже есть немалый запас старых бронемашин. Китайское давление на главных экспортеров оружия в мире блокировал продажу острову более современных танков. Поэтому по состоянию на 2018 год основным боевым танком Тайбэя был американский М-60A3, которые правительство полупризнанной страны купил в середине 90-х. Армия США заменила 55-тонные М-60 более тяжелыми 70-тонными М-1 Abrams в начале 1980-х.

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М-60, конечно ж, старые. Но они вряд ли самые старые в арсенале Тайваня. По крайней мере еще в 2017 году Тайбэй пользовался M41 Walker Bulldog, о чем свидетельствуют данные Института стратегических исследований Великобритании. Американская армия впервые получила такие танки еще в 1951-ом. Вооруженный 76-миллиметровой пушкой, M-41 не на много опережал в своих возможностях своего предшественника Sherman.