Помощник генсека ООН: "окно возможностей" для Донбасса быстро закрывается

Об этом заявил помощник генерального секретаря ООН Иван Шимонович на брифинге в Совете Безопасности, сообщает "Голос Америки".

"После гибели более шести тысяч человек, миллиона перемещенных и сотен тысяч беженцев, дальнейших нарушений международных законов и прав человека, конфликт еще не достиг точки невозврата. Однако окно возможностей, похоже, быстро закрывается. Мы просто не можем позволить этому случиться", сказал он.

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Российский представитель в ООН Виталий Чуркин отказался комментировать выступление Шимоновича о состоянии с правами человека на востоке Украины и в оккупированном Крыму.