Помощник генсека ООН: "окно возможностей" для Донбасса быстро закрывается
02:32, 07 марта 2015Мир
17062 0
Восточная Украина еще не стала на путь возвращения к миру, угроза активизации войны остается, и даже в условиях относительного перемирия положение в зоне войны только ухудшается.
Шимонович: даже в условиях относительного перемирия положение в зоне войны только ухудшается / un.org
Об этом заявил помощник генерального секретаря ООН Иван Шимонович на брифинге в Совете Безопасности, сообщает "Голос Америки".
"После гибели более шести тысяч человек, миллиона перемещенных и сотен тысяч беженцев, дальнейших нарушений международных законов и прав человека, конфликт еще не достиг точки невозврата. Однако окно возможностей, похоже, быстро закрывается. Мы просто не можем позволить этому случиться", сказал он.
Читайте такжеРоссия разжигает конфликт, а затем играет роль "пожарного" - Сергеев
Российский представитель в ООН Виталий Чуркин отказался комментировать выступление Шимоновича о состоянии с правами человека на востоке Украины и в оккупированном Крыму.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter