Главы МИД стран ЕС сосредоточились на поддержке выполнения Минских соглашений и усилении миссии ОБСЕ - Могерини

Об этом по завершению неформального заседания министров, которое прошло в пятницу в Риге, сообщила Высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могериниі.

"Очень хорошо, что сегодня мы сосредоточились, главным образом, на том, как Европейский Союз может оказать поддержку реализации Минских договоренностей, начиная с укрепления миссии ОБСЕ", - сказала она.

По словам Могерини, дискуссия с генеральным секретарем ОБСЕ Ламберто Заньером "была полезна не только для того, чтобы оценить ситуацию на местах, но и понимать, что нужно, а чего не хватает на данный момент, чтобы сделать действительно эффективным мониторинг режима прекращения огня и контроль за отводом вооружений".

"Но также основной акцент был сделан на других частях реализации Минских договоренностей, начиная с процесса реформ в Украине, поскольку это реформы на социальном и экономическом уровнях, реформы на политическом уровне, процесс децентрализации, реформа Конституции, а также досрочные местные выборы, как это предусматривают Минские договоренности", - пояснила она.

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Высокий представитель также сообщила, что министры согласились с необходимостью продолжать проведение Европейским Союзом трехсторонних переговоров с Россией и Украиной как по энергетическим вопросам, так и по вопросам торговли, в частности, при реализации торговой части Соглашения об ассоциации.

"Мы также настаивали на том, что должны иметь более эффективной гуманитарной поддержки и доступ на Запад и на Восток Украины, и в этом отношении ЕС будет наращивать свои усилия", - подчеркнула Могерини.

Высокий представитель заверила, что ЕС остается единственным в любых действиях, которые он делает по отношению к России и по отношению к Украине".