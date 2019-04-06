Трамп сознался, что не читал доклад Мюллера по "российскому делу"

По словам главы Белого дома, на расследование "были потрачены два года и 30 млн долларов".

Президент США Дональд Трамп в субботу, 6 апреля, написал в Twitter, что пока не ознакомился с докладом спецпрокурора по РФ Роберта Мюллера, возглавлявшего расследование предполагаемого вмешательства Москвы в выборы американского президента в 2016 году, однако "имеет полное право сделать это".

Он добавил, что "осведомлен только о выводах, и самый главный из них - что сговора не было". Трамп также отметил, что генпрокурор и министр юстиции США Уильям Барр не нашел в действиях президента попытки воспрепятствовать правосудию.

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По версии главы Белого дома, за нападками стояли "13 злобных демократов, ненавидящих" его. Позднее их число возросло до 18, добавил он.

Как отметил Трамп, на расследование "были потрачены два года и 30 млн долларов" (26,7 млн евро). "Израсходованное впустую время", - указал он, добавив, что "демократы будут не удовлетворены - что им ни дай".

Ранее в минюсте США отказались публиковать полный доклад по «российскому делу».

24 марта минюст США обнародовал основные выводы финального доклада по «российскому делу» Мюллера, который в ходе расследования так и не нашел сговора американского президента Дональда Трампа с Россией в течение предвыборной кампании.