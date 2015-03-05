В США установили торговый автомат по продаже боеприпасов

Владельцы тира в Рочестере (штат Пенсильвания) установили вендинговый автомат по продаже боеприпасов. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на Beaver Contain. При помощи аппарата можно купить патроны ко всем видам оружия, которые стрелковый клуб предоставляет своим гостям. Автомат принимает как наличные деньги, так и пластиковые карты.

Идея установки автомата принадлежит хозяину тира Сэму Пичинини (Sam Piccinini), который по совместительству работает патрульным и баллотируется в шерифы округа от Республиканской партии. «Аппарат продает огромное количество боеприпасов, начиная с винтовочных патронов 22 калибра и заканчивая патронами 45 калибра для кольта», — заявил владелец клуба.

Бизнесмен отметил, что решил установить в тире вендинговый автомат после того, как в последние месяцы количество посетителей стало очень быстро увеличиваться. По словам Пичинини, многие из новых членов клуба жаловались на то, что нигде не могут найти нужных им боеприпасов.

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Президент стрелковой ассоциации округа Билл Фортуна (Bill Fortuna) заявил, что установка автомата полностью законна. По его словам, перед тем как поставить аппарат в тире, руководители клуба консультировались с юристами.