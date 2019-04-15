В Париже эвакуируют остров, на котором расположен Нотр-Дам де Пари

Пожарные пока не могут совладать с огнем, который охватил Нотр-Дам.

В Париже объявлена эвакуация острова Сите, на котором расположен один из самых знаменитых соборов в мире - Нотр-Дам де Пари, также известный как Собор Парижской Богоматери, в котором вечером 15 апреля произошел масштабный пожар.

Об этом сообщают французские СМИ со ссылкой на заявление коммунальных властей.

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Сразу после начала пожара в соборе Нотр-Дам были эвакуированы все дома, расположенные поблизости. Полиция также оцепила территорию вокруг собора.

Несмотря на усилия пожарных, огонь пока потушить не удается. В связи с этим было принято решение эвакуировать весь остров Сите.

Как сообщают очевидцы, к месту пожара продолжают прибывать машины специальных служб. На месте работает около 400 пожарников.

Парижская полиция обратилась ко всем с просьбой не ехать в район острова Сите, чтобы не затруднять передвижение пожарных машин.

Как сообщал УНИАН, в результате пожара в Соборе Парижской Богоматери обвалился его шпиль. На месте работают экстренные службы. О причинах пожара пока не сообщается.