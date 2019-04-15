Макрон об пылающем Нотр-Даме: очень грустно видеть, как горит частичка всех нас

В результате пожара в Соборе Парижской Богоматери обвалился его шпиль.

Президент Франции Эммануэль Макрон отреагировал на ужасный пожар, который вспыхнул вечером в понедельник, 15 апреля, в соборе Нотр-Дам.

Об этом французский лидер написал на своей странице в Twitter.

"Как и всем нашим соотечественникам, сегодня мне очень грустно видеть, как горит частичка всех нас", - написал президент.

Notre-Dame de Paris en proie aux flammes. Émotion de toute une nation. Pensée pour tous les catholiques et pour tous les Français. Comme tous nos compatriotes, je suis triste ce soir de voir brûler cette part de nous. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 15 апреля 2019 г.

Как сообщал УНИАН, в результате пожара в Соборе Парижской Богоматери обвалился его шпиль.

На месте работают экстренные службы. О причинах пожара пока не сообщается.