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Макрон об пылающем Нотр-Даме: очень грустно видеть, как горит частичка всех нас

22:07, 15 апреля 2019
Мир
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Пожежа в Нотр-Дам / REUTERS

Об этом французский лидер написал на своей странице в Twitter.

"Как и всем нашим соотечественникам, сегодня мне очень грустно видеть, как горит частичка всех нас", - написал президент.

Как сообщал УНИАН, в результате пожара в Соборе Парижской Богоматери обвалился его шпиль.

На месте работают экстренные службы. О причинах пожара пока не сообщается.

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Новость в сюжете: Масштабный пожар в Соборе Нотр-Дам в Париже
Теги: #пожар#Париж