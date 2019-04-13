Хакеры взломали связанные с ФБР сайты и выложили в сеть данные тысяч агентов

Полученные данные содержат около 4 тысяч уникальных записей, включая имена, личные и правительственные адреса электронной почты, названия должностей, телефонные номера и почтовые адреса.

Хакерская группа взломала несколько веб-сайтов, связанных с ФБР, и загрузила их содержимое в Интернет, включая десятки файлов, содержащих личные данные тысяч федеральных агентов и сотрудников правоохранительных органов.

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Как сообщает ТechCrunch, хакеры использовали уязвимости по крайней мере трех сайтов, связанных с Ассоциацией Национальной академии ФБР. Полученные данные содержат около 4 тысяч уникальных записей, включая имена, личные и правительственные адреса электронной почты, названия должностей, телефонные номера и почтовые адреса.

Сообщается, что данные были выгружены на сайте хакеров, название которого не называют, исходя из конфиденциальности опубликованной на нем информации.

Журналистам издания удалось связаться с одним из хакеров, который рассказал, что группа взломала более тысячи сайтов.

"Сейчас мы структурируем все данные, и скоро они будут проданы. Я думаю, что что-то еще будет опубликовано из списка взломанных правительственных сайтов", - сказал собеседник.

Хакер утверждает, что имеет "более миллиона данных" о сотрудниках в нескольких федеральных агентствах США и организациях государственной службы.

Как сообщал УНИАН, в марте хакеры из Ирана атаковали более 200 компаний по всему миру.