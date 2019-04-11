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Три четверти украинцев ожидают фальсификаций во втором туре выборов президента

13:45, 11 апреля 2019
Выборы 2019
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Второй тур выборов состоится 21 апреля / фото УНИАН

Как передает корреспондент УНИАН, об этом свидетельствуют представленные Социологической группой "Рейтинг" результаты опроса населения.

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"39% опрошенных отметили, что ожидают значительных фальсификаций, 37% считают, что фальсификации будут незначительными, и только 14% вообще не ожидают никаких фальсификаций выборов", - отметил руководитель социологической группы "Рейтинг" Алексей Антипович.

По его словам, больше всего тех, кто ожидает значительных фальсификаций - среди жителей юга и востока страны.

Опрос проводился в период с 5 по 10 апреля среди 3 тыс. респондентов в возрасте от 18 лет и старше. Статистическая погрешность составляет 1,8%.

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Теги: #выборы президента Украины 2019#опрос украинцев