Путин назвал реформы в Украине "издевательством"

«По форме все правильно, а по сути, как классик говорил, – издевательство», – заявил Путин, отвечая на вопрос о том, как он оценивает реформы в Украине, сообщает РБК.

Читайте такжеГаз для населения в Украине с 1 апреля дорожает на 280%

Напомним, Украина должна провести ряд реформ для получения кредита Международного валютного фонда по программе расширенного финансирования (EFF) объемом $17,5 млрд. Согласно договоренностям с МВФ, тарифы на газ и тепло для населения Украины будут повышаться до рыночного уровня поэтапно в течение двух лет.