Путин назвал реформы в Украине "издевательством"
00:51, 04 марта 2015Мир
50634 0
Реформы в социально-экономической сфере, проводимые властями Украины, не что иное, как «издевательство», заявил президент России Владимир Путин.
REUTERS
«По форме все правильно, а по сути, как классик говорил, – издевательство», – заявил Путин, отвечая на вопрос о том, как он оценивает реформы в Украине, сообщает РБК.
Читайте такжеГаз для населения в Украине с 1 апреля дорожает на 280%
Напомним, Украина должна провести ряд реформ для получения кредита Международного валютного фонда по программе расширенного финансирования (EFF) объемом $17,5 млрд. Согласно договоренностям с МВФ, тарифы на газ и тепло для населения Украины будут повышаться до рыночного уровня поэтапно в течение двух лет.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter