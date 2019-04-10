9 лет памяти: 10 апреля отмечается годовщина Смоленской трагедии (видео)

Главной причиной авиакатастрофы были признаны два взрыва на борту самолета.

10 апреля исполняется 9 лет со дня катастрофы польского Ту-154М под Смоленском в России.

Самолет опустился на критическую высоту и разбился в 350-500 м от начала посадочной полосы. В результате трагедии погиб президент Польши Лех Качинский, а также чиновники страны, общественные деятели и представители духовенства - всего 96 человек.

По российской версии, причиной авиакатастрофы стали ошибка пилота и густой туман. Польская сторона это отрицала, указывая на российский след в трагедии. Москва долгое время не предоставляла доступ к обломкам самолета для проведения независимого расследования.

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Выяснение подробностей катастрофы затянулось на 8 лет. В 2018 году польские спецслужбы обнародовали скандальные результаты расследований. Главной причиной авиакатастрофы были признаны два взрыва на борту самолета. Комиссия по расследованию обнаружила химические соединения и следы взрывчатки на 107 обломках. Это подтвердила и лаборатория при Минобороны Британии в 2019 году. Россия свою причастность к трагедии всячески отрицает и обвиняет в ней самих поляков.

Польская комиссия направила в прокуратуру ходатайство о возможности совершения преступления экс-председателем Комиссии по расследованию авиакатастроф Ежи Миллером и членами той комиссии периода выяснения причин Смоленської катастрофи в 2010 году.