Россия отказала Польше в реконструкции обломков самолета Качиньского

В российском МИД заявили, что провести реконструкцию обломков самолета на месте "без соприкосновения с ними, изменения их вида и особенных признаков" якобы невозможно.

Российская сторона отказала Польше в реконструкции обломков самолета Ту-154М, в котором в 2010 году под Смоленском разбился президент Пльщі Лех Качиньский и ряд польских чиновников.

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Как сообщает ТСН, об этом говорится в заявлении подкомиссии минобороны Польши по повторному расследованию катастрофы.

"Информируем, что в связи с обращением от марта этого года подкомиссии по повторному расследованию авиакатастрофы к российской стороне по поводу возможного проведения в Смоленске реконструкции обломков, российская сторона ответила отказом»,- указано в сообщении.

В российском МИД уверяют, что провести реконструкцию обломков самолета на месте "без соприкосновения с ними, изменения их вида и особенных признаков" якобы невозможно.

"Позиция российской стороны свидетельствует о злой воле или абсолютном отсутствии компетенций в области расследования авиакатастроф", - отмечается в заявлении польской стороны.

Подчеркивается, что в соответствии с инструкцией Международной организации гражданской авиации реконструкция разбитого самолета "очень важна и необходима" для выяснения причин катастрофы.

Как сообщал УНИАН, в апреле в Польше обнародовали технический отчет расследования Смоленской катастрофы. В отчете указывается, что самолет с президентом Польши Лехом Качиньским на борту разбился в России в 2010 году, был уничтожен в воздухе вследствие по меньшей мере двух взрывов.

Напомним, 10 апреля 2010 года под российским Смоленском разбился самолет президента Польши ТУ-154М. Все 96 человек, находившихся на борту, погибли. Среди них – президент Польши Лех Качиньский и немало высокопоставленных чиновников. Все они летели на траурные мероприятия по случаю годовщины расстрела польских офицеров в Катынском лесу. Варшава тогда обвиняла в авиакатастрофе двух российских диспетчеров.