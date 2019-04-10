Британия и Нидерланды ограничили обмен разведданными с Австрией из-за России

Связи между австрийской Партией свободы и партией "Единая Россия" уже давно вызывают беспокойство западных служб безопасности.

Австрийский депутат Петер Пильц заявил, что британские и нидерландские разведывательные службы значительно ограничили объем информации, которой они делятся с Австрией, прежде всего из-за связей между правящей ультраправой Партией свободы и Россией.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Reuters.

Партия свободы (FPÖ) является младшим коалиционным партнером консерваторов канцлера Себастьяна Курца, но она контролирует большую часть силовых ведомств страны. Ее члены возглавляют Министерство обороны и Министерство внутренних дел, которые, в свою очередь, контролирует главная спецслужба Австрии - BVT.

Связи между FPÖ и партией "Единая Россия" президента Владимира Путина, в частности официальное соглашение о сотрудничестве, уже давно вызывают беспокойство западных служб безопасности, многие из которых считают Россию опасным противником.

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"Отдельные западные спецслужбы отказываются от сотрудничества с BVT", - сказал Пилц, который раскритиковал министра внутренних дел FPÖ Герберта Кикла.

"Это, насколько я знаю, британские учреждения, в частности MI5, и голландская разведывательная служба", - сказал Пилц.

Он добавил, что главной причиной является близость FPÖ к Москве и Путину.

Ссылаясь на традиции нейтралитета, Австрия в прошлом году отказалась присоединиться к большинству стран Европейского союза, выгнавших российских дипломатов из-за отравления в Великобритании бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери, в чем Лондон обвинил Москву.

Позже австрийский полковник был арестован по подозрению в шпионаже на Москву десятилетиями, но Австрия заявила, что она не высылает ни одного из более 100 российских дипломатов, базирующихся в Вене, что также обеспечивает прикрытие для шпионов дипломатическим иммунитетом, говорится в материале.

Рейды полиции в прошлом году в офисах BVT и в доме начальника отдела экстремизма BVT также побудили партнеров поставить вопрос о том, можно ли безопасно передавать разведку Австрии.

Канцлер Курц хочет, чтобы спецслужбы Австрии отчитывались непосредственно ему в связи с беспокойством о влиянии FPÖ в стране.

Петер Гридлинг, председатель австрийской спецслужбы BVT, сообщил, что Вену в определенной степени изолировали в Бернском клубе - форуме, где руководители европейской разведки делятся информацией.

США также ограничили обмен данными с Австрией из-за пророссийской позиции правящей партии.