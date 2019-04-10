Далай-лама был госпитализирован в Индии

Духовный лидер пробудет в больнице несколько дней.

В Индии госпитализировали 83-летнего духовного лидера буддистов Далай-ламу XIV.

Об этом сообщает Громадське со ссылкой на The Guardian.

Он попал в больницу в Дели после того, как почувствовал некоторый дискомфорт в грудной клетке. Врачи диагностировали легочную инфекцию.

Духовный лидер пробудет в больнице несколько дней. "Его состояние сейчас стабильное", - сказал личный секретарь Далай-ламы Тензин Таклха.

Читайте такжеВ Индии женщину и четырех ее детей убили из-за подозрения в колдовстве

В 2016 году Далай-ламу XIV уже госпитализировали в США в клинику Мэйо, где его обследовали на предмет проблем с простатой.

Духовный лидер Тибета бежал в Индию в 1959 году после неудачного восстания против китайских властей и теперь живет в изгнании в северном индийском городке Дхарамшала. Китай считает Далай-ламу "опасным сепаратистом" и убежден, что сможет утвердить преемника духовного лидера после его смерти.

Однако недавно Далай-лама заявил, что любого преемника, которого может назначить Китай, признавать не будут. Он добавил, что возможно, после его смерти, его воплощение удастся найти в Индии.

Напомним, 83-летний Далай-лама, который более 60 лет живет в изгнании в Индии, довольно часто говорил о своей реинкарнации. Он не исключал, что может переродиться женщиной или вообще разорвет цикл перерождений, потому что организация его духовной роли уже стала анахронизмом.