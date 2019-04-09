Меркель допустила возможность переноса Brexit на конец 2019 года

Сейчас выход Великобритании из ЕС запланирован на 12 апреля.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обсудила с канцлером Германии Ангелой Меркель возможность отсрочки выхода Соединенного Королевства из Евросоюза.

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Как сообщает DW, ссылаясь на офис британского премьера, лидеры двух стран обсудили просьбу Лондона отложить Brexit до 30 июня с возможностью перенести эту дату, если Мэй сможет убедить британский парламент ратифицировать соглашение с ЕС до этого.

"Премьер-министр обозначила шаги, которые правительство делает, чтобы довести процесс Brexit до успешного завершения и рассказала Ангеле Меркель о продолжающейся дискуссии с оппозицией ", - сообщили на Даунинг-стрит.

Агентство dpa сообщило, что после встречи с Мэй Ангела Меркель на заседании фракции ХДС/ХСС в Бундестаге заявила, что считает возможным перенос Brexit на конец 2019 - начало 2020 года.

После переговоров с Меркель Мэй вылетела в Париж, где должен провести очередной раунд переговоров по Brexit с французским президентом Эммануэлем Макроном.

Сейчас выход Великобритании из ЕС запланирован на 12 апреля. 10 апреля главы государств и правительств стран Евросоюза встретятся на специальном саммите в Брюсселе, чтобы обсудить дальнейшую судьбу Brexit.

8 апреля парламент Великобритании утвердил законопроект о новой отсрочке Brexit. Согласно документу, Тереза Мэй должна назвать новый последний срок выхода страны из состава ЕС, потом его должен одобрить парламент, после чего запрос будет передан в ЕС.