Палата лордов рассмотрит отсрочку Brexit

Британские пэры рассмотрят законопроект о возможности отсрочки даты выхода Соединенного Королевства из состава ЕС.

Палата лордов британского парламента рассмотрит на заседании в понедельник, 8 апреля, законопроект об отсрочке выхода Соединенного Королевства из состава Европейского Союза (Brexit).

В случае этого одобрения законопроекта пэрами, Палата общин получит полномочия определять срок переноса даты Brexit, передает DW со ссылкой на dpa.

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Ранее этот законопроект прошел по процедуре ускоренного рассмотрения все три чтения в нижней палате британского парламента. Одобрение этого законопроекта в финальном чтении Палатой общин состоялось 3 апреля. Цель законопроекта - избежать выхода Британии из ЕС 12 апреля без соглашения.

5 апреля премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что намерена попросить Брюссель отсрочить Brexit до 30 июня. Одновременно Мэй предположила, что Brexit может произойти и раньше, если парламент Великобритании в конце одобрит ее сделку с Брюсселем относительно выхода из ЕС.

Сейчас датой, когда Великобритания перестанет быть членом Евросоюза, определена 12 апреля. В начале апреля председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что выход Великобритании из Европейского Союза не будет отсрочено, если британский парламент не одобрит соглашение о Brexit до 12 апреля.