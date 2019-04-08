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На Тайване из-за взрыва на химзаводе эвакуировали более 10 тысяч человек (видео)

22:16, 08 апреля 2019
Мир
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На тайваньском химзаводе произошел мощный взрыв / скриншот из видео, Twitter - Global Times

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Как сообщает China Daily, инцидент произошел в поселке Майлиао (Mailiao), округ Юньлинь. Информации о жертвах и раненых не поступало.

Спасательные службы и полицейские прибыли на место происшествия примерно через 20 минут после получения сообщения о взрыве.

«Взрыв был очень мощным, его было слышно по всему округу», - заявляют очевидцы.

По предварительной информации, к взрыву на химическом заводе могла привести утечка газа.

Ранее в китайской провинции Сычуань возобновился лесной пожар, в результате которого погибли 27 пожарных и 3 местных жителя.

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Теги: #взрыв#Тайвань