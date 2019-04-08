На Тайване из-за взрыва на химзаводе эвакуировали более 10 тысяч человек (видео)

По предварительной информации, к взрыву на химическом заводе могла привести утечка газа.

На Тайване эвакуировали более 10 тысяч человек из-за мощного взрыва на химическом заводе Formosa Chemical and Fiber Corp

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Как сообщает China Daily, инцидент произошел в поселке Майлиао (Mailiao), округ Юньлинь. Информации о жертвах и раненых не поступало.

Спасательные службы и полицейские прибыли на место происшествия примерно через 20 минут после получения сообщения о взрыве.

«Взрыв был очень мощным, его было слышно по всему округу», - заявляют очевидцы.

По предварительной информации, к взрыву на химическом заводе могла привести утечка газа.

More than 10,000 villagers had to be evacuated after an explosion rocked a chemical plant in an industrial zone in Mailiao township, Yunlin county in Southeast china's #Taiwan Sunday afternoon. https://t.co/EDvmW4Xuanpic.twitter.com/oRbm3e3E1q — Global Times (@globaltimesnews) April 7, 2019

Ранее в китайской провинции Сычуань возобновился лесной пожар, в результате которого погибли 27 пожарных и 3 местных жителя.