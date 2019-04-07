Должна выплатить $900 миллиардов: в Польше оценили сумму ущерба от действий Германии во Второй мировой

По мнению депутата польского сейма, Германия должна подготовить достойные финансовые средства для выплаты репараций.

Германия должна выплатить Польше как минимум $900 млрд в качестве компенсации за ущерб, нанесенный стране во время Второй мировой войны.

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Об этом заявил депутат сейма Польши, член комиссии по репарациям Януш Шевчак. В интервью журналу WPolityce он подчеркнул, что до погашения этой задолженности Германия «должна сохранять исключительную сдержанность, когда речь идет о нападках на польское правительство», передает kommersant.

«Это позор, что очевидный вопрос о последствиях истребления польских граждан и разрушения польской экономики немцами игнорировался в течение последних 30 лет. Германия должна подготовить достойные финансовые средства для выплаты репараций», - сказал Шевчак.

О том, что нанесенный Польше во время Второй мировой войны ущерб не был возмещен, в августе 2017 года заявила польский премьер-министр Беата Шидло. В парламенте Польши был создан Комитет по вопросу выплаты Германией репараций за годы Второй мировой войны. Изначально глава комиссии оценил ущерб от действий Германии в $850 млрд. Позднее сумма выплаты была снижена до $543 млрд.