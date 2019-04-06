ЕС предостерегает правящую партию Турции о непризнании результатов выборов

Партии справедливости и развития следует признать результаты голосования на недавних местных выборах в Турции, считает первый вице-президент Еврокомиссии Франс Тиммерманс.

Первый вице-президент Европейской Комиссии (ЕК) Франс Тиммерманс подчеркнул необходимость признания результатов недавних местных выборов в Турции правящей Партией справедливости и развития (ПСР).

Об этом Тиммерманс заявил в интервью немецкому изданию Welt am Sonntag, часть которого обнародована в субботу, 6 апреля, пишет DW.

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В разговоре с журналистами еврочиновник призвал руководство ПСР придерживаться демократических принципов. Среди прочего он указал на то, что на протяжении последних лет Турция "с высокой скоростью отдалилась от европейских ценностей". На фоне этого Тиммерманс выразил надежду, что руководство ПСР не ухудшит ситуацию, проигнорировав результаты местных выборов.

Хоть член Еврокомиссии признал, что каждая партия имеет право требовать пересчета голосов, если имеет веские основания сомневаться в результатах голосования, важно, чтобы турецкая власть действовала "независимо", и чтобы в конце концов ПСР признала эти результаты. Именно такой подход и есть демократия", отметил Тиммерманс.

Напомним, на состоявшихся недавно местных выборах кандидаты от оппозиционной Народно-республиканской партии опередили на местных выборах противников от правящей ПСР в двух крупнейших турецких городах - Стамбуле и Анкаре. ПСР не признала этих результатов и добилась проведения пересчета голосов.