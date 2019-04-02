Politico: Дания заставляет Россию договариваться с Украиной о транзите газа

Копенгаген настроен заморозить строительство "Северного потока-2" на несколько лет.

Датский энергетический регулятор сорвал планы России завершить строительство «Северного потока-2» и еще до конца этого года начать поставки газа в Германию через него. Энергетическое агентство Дании попросило российский «Газпром» изучить возможности проложить совершенно новый путь прокладки трубопровода через территориальные воды скандинавской страны.

Об этом пишет Politico, напоминая, что Копенгаген остался единственным, чье одобрение необходимо российской стороне для завершения построения ГТС, протяженностью 1200 километров. Подрывая надежды «Газпрома» на запуск поставок до конца 2019 года, датская позиция также усложняет нынешние переговоры между Украиной, Еврокомиссией и Россией о будущем транзита российского газа через украинскую территорию.

Исполнительный директор компании-оператора «Северного потока-2» Маттиас Варнинг признал, что на борьбу с решением Дании «уйдут годы». Об этом свидетельствует его письмо партнерам, который оказался в руках польского издания Biznesalert. Официально в компании не комментируют эту утечку.

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Издание напоминает, что изначально заявка на прокладку газопровода предполагала, что труба будет проходить через датские территориальные воды 12 морских миль от побережья. Но этот сценарий столкнулся с препятствиями из-за закона Дании, который позволяет министру иностранных дел накладывать вето на проекты по соображениям национальной безопасности.

Второй вариант прокладки «Северного потока-2» предусматривал, что труба будет проходить к северу от датского острова Борнхольм. Но МИД страны, опять же, может тоже заблокировать этот вариант. Поскольку так она все равно будет в пределах исключительной экономической зоны Копенгагена. Тем временем, Энергетическое агентство Дании попросило оператора «Северного потока-2» провести оценку экологического воздействия от трубопровода, если он будет пролегать по третьему маршруту южнее острова Борнхольм.

Новый процесс повлечет за собой целый ряд консультаций с соседними странами и заинтересованными сторонами. А это затянет строительство «Северного потока-2». Энергетическое агентство Дании, правда, не дает никаких оценок относительно того, как долго будут длиться все эти переговоры.

Представитель ЕС в вопросе «Северного потока-2» Себастьян Сасс сказал, что компания теперь должна «тщательно оценить запрос датской стороны и решить, какие шаги нужно сделать». При этом, он подчеркнул, что Энергетическое агентство Дании не отклонило ни одну из поданных заявок компании-оператора российской трубы. Однако, очевидно, что датское решение создаст проблемы.

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Ситуация может повлиять на переговоры о будущем транзите газа России через украинскую территорию. Действующее соглашение потеряет силу в конце года. И Москва не очень хочет продолжать экспорт газа в ЕС через Украину. Но большая задержка с завершением «Северного потока-2» может заставить Москву согласиться на украинский транзит.

«Газпром надеялся получить хорошие условия от нового контракта, поскольку «Северный поток-2» позволил бы Газпрому получить независимость от украинского транзита. Задержка же заставит «Газпром» согласиться на долгосрочный и более масштабный договор, чем ему хотелось», - сказал эксперт Георг Захманн.