В Минэнерго России сделали заявление относительно транзита газа через Украину

Итоговая трехсторонняя встреча с участием ЕС может пройти в сентябре-октябре, сообщил замглавы российского ведомства.

Министерство энергетики РФ ожидает, что Украине и России удастся договориться о продлении контракта на транзит газа через Украину в Евросоюз после 2019 года, когда истекает срок действия документа.

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Такое мнение высказал журналистам заместитель министра энергетики РФ Анатолий Яновский, передает ТАСС.

"Мы ожидаем, что в какой-то степени удастся договориться с Украиной по транзиту газа после 2020 года. Если этого не произойдет в мае, то, вероятно, это произойдет в октябре", - сказал он.

По словам Яновского, итоговая трехсторонняя встреча России, Украины и ЕС может состояться в сентябре-октябре этого года. В настоящий момент следующая встреча планируется на май этого года. "По плану в мае должен с ними встречаться. Также осенью буду встречаться в рамках трехсторонки, в сентябре-октябре", - отметил замглавы Минэнерго РФ.

Справка УНИАН. Действующий транзитный контракт Украины с российским «Газпромом» был заключен в 2009 году сроком на 10 лет. После его завершения (с 2020 года) российский монополист намерен максимально сократить транзит своего газа через территорию Украины.