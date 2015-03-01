Глава ПАСЕ призвала Россию немедленно освободить нардепа Гончаренко
Брассер подчеркнула, что Гончаренко, как член ПАСЕ, имеет парламентскую неприкосновенность.
Спикер Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Анн Брассер призвала власти РФ немедленно освободить депутата Верховной Рады, делегата ПАСЕ Алексея Гончаренко, задержанного в воскресенье в Москве.
"Я хотела бы напомнить российским властям, что господин Гончаренко, как член ПАСЕ, имеет парламентскую неприкосновенность, и поэтому я призываю немедленно его освободить", - отметила она в заявлении, поступившем в представительство ТАСС.
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На траурном марше в центре Москвы в воскресенье был задержан депутат Верховной Рады Украины, делегат ПАСЕ Алексей Гончаренко. Как сообщили ТАСС в пресс-службе Следственного комитета, Гончаренко допрашивается по делу о преступлениях в отношении российского гражданина во время трагических событий в Одессе в мае 2014 года.
Ранее общественное движение "Антимайдан" выступило с утверждением, что Гончаренко якобы принимал непосредственное участие в событиях в Одессе 2 мая 2014 года, где в результате пожара в Доме профсоюзов погибли 48 человек.