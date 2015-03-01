Глава ПАСЕ призвала Россию немедленно освободить нардепа Гончаренко

Спикер Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Анн Брассер призвала власти РФ немедленно освободить депутата Верховной Рады, делегата ПАСЕ Алексея Гончаренко, задержанного в воскресенье в Москве.

"Я хотела бы напомнить российским властям, что господин Гончаренко, как член ПАСЕ, имеет парламентскую неприкосновенность, и поэтому я призываю немедленно его освободить", - отметила она в заявлении, поступившем в представительство ТАСС.

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На траурном марше в центре Москвы в воскресенье был задержан депутат Верховной Рады Украины, делегат ПАСЕ Алексей Гончаренко. Как сообщили ТАСС в пресс-службе Следственного комитета, Гончаренко допрашивается по делу о преступлениях в отношении российского гражданина во время трагических событий в Одессе в мае 2014 года.

Ранее общественное движение "Антимайдан" выступило с утверждением, что Гончаренко якобы принимал непосредственное участие в событиях в Одессе 2 мая 2014 года, где в результате пожара в Доме профсоюзов погибли 48 человек.